«دي.إتش.إل» تشتري 14 طائرة «بوينغ 777»

المصدر: فرانبرو - د ب أ

أعلنت شركتا «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات و«دي.إتش.إل» للبريد السريع الدولي، الاتفاق على بيع 14 طائرة شحن طراز «بوينغ 777» إلى شركة البريد، مع حقها في شراء 7 طائرات أخرى بالشروط نفسها. تم الكشف عن الصفقة التي تصل قيمتها إلى 7ر4 مليارات دولار وفقاً للأسعار الرسمية في بداية فعاليات معرض فرانبرو الدولي للطيران.

يأتي ذلك في حين زاد الطلب على خدمات الشحن الجوي الدولي بنسبة 10% تقريباً خلال العام الماضي، حيث زاد معدل نمو الطلب عن معدل نمو طاقة تشغيل شركات الشحن الجوي بمقدار 3 نقاط مئوية. ومن المتوقع نمو إجمالي حجم مبيعات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود على سبيل المثال إلى 48ر4 تريليونات دولار بحلول العام 2021 وهو ما يمثل نمواً بمعدل 2ر19% سنوياً.