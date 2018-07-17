«شياومي» تطلق Mi8

المصدر: بكين - وكالات

كشفت شركة «شياومي» رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد Mi8 والذي يأتي أيضًا للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة على تأسيس الشركة. وكما أوضحت التسريبات السابقة تمامًا، فالهاتف الجديد يأتي مع تصميم يشبه كثيرًا تصميم الهاتف iPhone X.

يضم الهاتف شاشة طويلة تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وهو القطع الذي يضم العديد من المكونات، بما في ذلك سماعة الأذن والكاميرا الأمامية، فضلا عن الآلية المسؤولة عن إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للوجه، تماما مثل iPhone X. وفي الواجهة الخلفية، نلاحظ أن الهاتف Mi8 يضم طبقة زجاجية، وكاميرا مزدوجة بوضعية عمودية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع.