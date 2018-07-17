شركة ناشئة تطور هاتفاً ببصمة إصبع في الشاشة

المصدر: دلهي - وكالات

بدأت العديد من الشركات الذكية اللجوء لتطوير تقنية مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، فيما كشفت العديد من الشركات التكنولوجية العملاقة عزمها إطلاق هواتف ذكية راقية بهذه الميزة الجديدة، إلا أن أحدث تسريب كشف أن شركة Leagoo ستعزز هاتفها S10 بمستشعر بصمة إصبع ضمن الشاشة.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فإن هاتف S10 الجديد الذي يحتوى على مستشعر لبصمة الإصبع داخل الشاشة، سيضم شاشة 6.2 بوصة FHD+ ونسبة أبعاد 19:9، كما يحتوى على ذاكرة وصول عشوائي 6 /‏8 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64/‏256 جيجا بايت، كما سيوفر كاميرا خلفية 20+13 ميجا بيكسل.