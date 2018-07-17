«أونور» تطلق 9X يوم 24 يوليو

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت العلامة التجارية الفرعية «أونور» التابعة لشركة Huawei إقامة لقاء مع وسائل الإعلام يوم 24 يوليو الجاري بمناسبة إطلاق هاتفها الجديد 9X.

والذي يأتي نسخة معدلة للهاتف 9i، وجاء بشاشة طويلة بحجم 5.84 إنشات وبدقة +FullHD، تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي، ومعالج ثماني النوى مدعوم بتكنولوجيا GPU Turbo، والتي تعمل على تعزيز أداء الرسوميات بنسبة 60 %، مع تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 30 %.

كما جاء الهاتف 9i بذاكرة عشوائية 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، مدعومة بميزات الذكاء الاصطناعي.