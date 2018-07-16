مشروع «كلايمب».. شكل جديد للترفيه في جزيرة ياس

المصدر: تصوير: مجدي إسكندر

تشهد جزيرة ياس في أبوظبي خلال العام الجاري إطلاق مشروع «كلايمب» وهو أحد المشروعات الترفيهية الجديدة والمميزة الذي تقوم بتطويره شركة «ميرال» بتكلفة 367 مليون درهم. ويتضمن المشروع أعرض نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلق في العالم وسوف ينضم عقب إنجازه إلى مجموعة الوجهات التي تحتضنها جزيرة ياس ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية رائدة.