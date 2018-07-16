مأكولات جديدة للمسافرين على متن رحلات الاتحاد

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أطلقت «الاتحاد للطيران» أصنافاً إضافية من المأكولات والمشروبات لتقدم خياراً أكبر للمسافرين على الدرجة السياحية وتزيد من رفاهية تجربتهم في السفر.

تتضمن القائمة الجديدة منتجات إماراتية وتقدم خيارات مأكولات صحية أكثر باستخدام مكونات طبيعية، من دون سكر إضافي ومن دون أي تعديل جيني. كذلك، تتوفر مقرمشات البطاطس والخضروات والتي تقطع يدوياً ولا تضم أي ملونات غذائية، أو مواد حافظة أو دهون ولم يتم تعديلها جينياً.

وقالت ليندا سيلستينو، نائب الرئيس لشؤون تطوير وتقديم تجارب الضيوف بالاتحاد للطيران: «نبحث دوماً عن سُبل جديدة لمنح ضيوفنا المزيد من الراحة والتحكم في تجارب سفرهم، من خلال توفير منتجات فاخرة وفريدة من نوعها». وأضافت أننا أطلقنا مجموعة مستلزمات السفر الإضافية المتوفرة للشراء على متن الطائرة في ديسمبر 2017، وقد لاقت رواجاً كبيراً.

وتقدّم الاتحاد للطيران مجموعة من الخدمات المتطورة للضيوف المسافرين على الدرجة السياحية، بما في ذلك إمكانية الدخول إلى قاعات الانتظار مقابل رسم مخفض واستئجار سيارة مع سائق في عدد من المطارات على شبكة الاتحاد العالمية، وحجز المقعد المجاور الشاغر أو المقعد بمساحة إضافية للساقين.