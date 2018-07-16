نصف الأشخاص في الإمارات غير مرتاحين لمشاركة مواقع التواصل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشف استطلاع لشركة «كاسبرسكي لاب» أن نصف الأشخاص في الإمارات تقريباً غير مرتاحين لمشاركة مواقع التواصل، حيث أصبحت قدرات المراقبة والتعقّب في تطبيقات الأجهزة المحمولة مصدر قلق للمستخدمين، إذ يشعر العديد منهم بالقلق من قدرة تلك التطبيقات على تعقبهم أو متابعة ما يفعلونه أو مشاركة جهات خارجية بياناتهم.

ووجدت كاسبرسكي لاب أن 58% من الأشخاص في الإمارات، على سبيل المثال، غير مرتاحين لمشاركة مواقع الويب والتطبيقات المعلومات المتعلقة بأماكن وجودهم، وهي نسبة ارتفعت بشكل ملحوظ من 42% في العام 2016.

وعلاوة على ذلك، يشعر أكثر من نصف الأفراد الذين شملهم الاستطلاع (56%) بالقلق الشديد من إمكانية رؤية أحدهم لما يفعلونه أو يشاهدونه على أجهزتهم، فيما يخشى المستخدمون بالنسبة نفسها تقريباً (55%) أن يتمكن أحدهم من تعقبهم باستخدام معلومات تحديد الموقع الجغرافي الواردة من أجهزتهم المحمولة.

ووجد خبراء كاسبرسكي لاب أن الإمكانيات التي تتمتع بها هذه التطبيقات لا تقتصر على الوصول إلى كمية هائلة من البيانات (مثل التفاصيل المهمة المتعلقة بأماكن وجود المستخدمين والمعلومات عن جهات الاتصال والأنشطة التي يمارسونها)، وإنما تمتدّ لتشمل قدرتها على العمل في خلفية الجهاز دون علم المستخدم.