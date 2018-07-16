تقنية شحن سريع خارقة في هاتف «هواوي» المقبل

المصدر: بكين - وكالات

بدأت هواوي في التخطيط لإطلاق هاتفها الرائد للنصف الثاني من العام، حيث إن هذا الوقت من العام مخصص لسلسلة Mate الشهيرة التي باتت إحدى العلامات التجارية الجماهيرية في سوق الهواتف الذكية.

التسريبات حول الهاتف الجديد Mate 20 لا زالت خجولة حتى الآن، ولكن أحد التقارير من الصين ذكر أن الشركة الصينية تجهز للكشف عن أسرع تقنية شحن على الهواتف الذكية لتتخطى تقنية Super VOOC التي كشفت عنها شركة أوبو مؤخراً (تشحن بطارية 3750mAh خلال 35 دقيقة).

وسوف تتمكن التقنية الجديدة من شحن بطارية هاتف ميت 20 برو خلال 30 دقيقة بسبب قوة الشحن التي تصل إلى 40 واطاً وهذا ضعف ما هو موجود في هواتف الشركة الأخيرة من سلسلة P. وشحن بطارية بسعة 4000 مللي أمبير خلال 30 دقيقة سيكون أمراً رائعاً يتمنى المستخدمون تحقيقه.