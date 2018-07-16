غرفة دبي ترعى صحة موظفيها بتقنية طبية متطورة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن أحدث مبادراتها الرامية إلى تعزيز رفاه موظفيها، حيث قامت باختبار نسخة تجريبية من عيادة أكسا الذكية للفحص الطبي «360 Doctor»، وهي عبارة عن حلّ ذكي ومتطور يستخدم تكنولوجيا متقدمة لتوفير الرعاية الصحية الوقائية للموظفين.

وعبر هذا التعاون مع شركة أكسا لحلول التأمين، أصبحت غرفة دبي أول مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي توفر هذه التقنية الحديثة والمتطورة من الرعاية الطبية لموظفيها في انعكاس طبيعي لجهودها المستمرة في توفير رعاية طبية وقائية لموظفيها.

وقال عتيق جمعة نصيب، نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي: «يسر غرفة دبي أن تكون أول مؤسسة في المنطقة تقدم هذه التقنية الجديدة لموظفيها بالتعاون مع أكسا كشريك استراتيجي. ونحن ندرك أن أهم أصولنا هم موظفونا، ومن هذا المنطلق، فإننا نولي أولوية كبيرة لصحتهم ورفاههم ونعمل لتوفير بيئة عمل منتجة وصحية ومستدامة لجميع أبنائنا من موظفي الغرفة. ويؤكد الإطلاق التجريبي للعيادة الذكية «360 Doctor» الأهمية التي توليها غرفة دبي للاستثمار بصحة موظفيها، حيث نلعب دورًا حيويًا في تحقيق رؤية دبي باستقطاب أفضل خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانة الإمارة على الساحة العالمية».