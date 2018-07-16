«غوغل» تطرح تحديثاً جديداً لكروم على أجهزة الكمبيوتر

المصدر: نيويورك - وكالات

طرحت غوغل تحديثاً جديداً لمتصفح غوغل للأجهزة المكتبية والذي يستهدف إصدار chrome canary، حيث يعتمد التصميم الجديد على لغة Google Material لتجعله يشبه تصميم التطبيق المتاح على أندرويد، فضلاً عن أحدث تصميم لتطبيق Gmail على سطح المكتب.

تضم واجهة التطبيق الجديدة شريط تبويبات جديداً، فضلاً عن مربع جديد متعدد الاستخدامات وموقع جديد لزر الملف الشخصي، حيث أصبح شريط التبويبات أكثر انسيابية وبياضاً بشكل مشابه لما يوفره تطبيق فاير فوكس، مع اختلاف طريقة عرض التبويبات التي تأتي في مربعات متوازية الأضلاع.

فيما يتواجد أسفل شريط علامات التبويب، المربّع متعدد الاستخدامات الجديد، والذي يحتوي على زوايا مستديرة، فضلا عن وجود زر الملف الشخصي.