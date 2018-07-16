إدارة عليا جديدة لـ«أوتوموبيلي بينينفارينا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أوتوموبيلي بينينفارينا» وهي أحدث علامة في عالم السيارات، ومقرها ميونيخ، عن تعيين فريق جديد للإدارة العليا يتميز بخبرات كبيرة، في الوقت الذي تتحضر فيه الشركة لتقديم خطط أعمالها ومنتجاتها لشركاء التجزئة والعملاء المحتملين ووسائل الإعلام في نيويورك هذا الأسبوع.

وقال مايكل بيرشكه، المدير التنفيذي للشركة: «إن أوتوموبيلي بينينفارينا شركة جديدة رائدة أُنشئت لخدمة العملاء الأكثر تميزاً في العالم. وتتمثل باكورة مجموعة منتجاتنا في سيارة فائقة مبتكرة عديمة الانبعاثات، تعكس التقدم الذي نسعى لتحقيقه في نخبة سوق السيارات الفخمة والرياضية».

وستقدم «أوتوموبيلي بينينفارينا» مجموعة من السيارات الكهربائية فائقة الفخامة تتميز بأداءٍ عالٍ، ومُصممة ومصنوعة بتعاون مع شركة Pininfarina SpA الإيطالية والتي تتمتع بسمعة منقطعة النظير في هذا المجال.