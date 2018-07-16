بطاريات صينية رخيصة وصديقة للبيئة

المصدر: سان فرنسيسكو - د ب أ

ابتكر فريق من الباحثين في الصين تقنية جديدة لاستخدام أملاح المعادن في صناعة بطاريات قابلة لإعادة الشحن تتميز بانخفاض تكلفتها وقدرتها على إنتاج طاقة صديقة للبيئة بشكل أكبر. ويقول فريق الدراسة من جامعة نوتنغهام نينبو الصينية ومعهد شانج هاي لعلوم الفيزياء التطبيقية والأكاديمية الصينية للعلوم، إن زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من وسائل النقل المستدامة يستلزم إيجاد أشكال جديدة لتخزين الطاقة مثل البطاريات وخلايا الوقود.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث تشينج بينج قوله، إن التصميم الجديد للبطاريات يجمع بين مزايا خلايا الوقود التي تعتمد على الأكاسيد الصلبة وبطاريات المعادن المذابة، مما يضفي تحسناً كبيراً على قدرات البطارية فيما يتعلق بتوليد الطاقة.