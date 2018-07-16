تقنية من الورق لصناعة الإلكترونيات

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

طور فريق من الباحثين بجامعة يو سي بيركلي في ولاية كاليفورنيا تقنية جديدة لصناعة المحولات وأجهزة الاستشعار الإلكترونية من الورق. ورغم أن محاولات استخدام الورق في صناعة الإلكترونيات قد بدأت قبل عشر سنوات، إلا أنها كانت تعتمد على استخدام معادن ثمينة مثل الذهب والفضة كأقطاب كهربائية لهذه النوعية من الأجهزة الإلكترونية.

لكن التقنية الجديدة تعتمد على مادة رخيصة الثمن تسمى «موليبدينم» للقيام بدور المعدن الموصل للكهرباء، حيث يتم إضافتها إلى مادة جيلاتينية سائلة ودمجها مع الكربون، ثم يتم بعد ذلك تغليف الورق بهذا السائل وتجفيفه. وقال الباحث ليوي لين إنه بدون المادة الجيلاتينية سيتحول الورق إلى رماد عند تسخينه.