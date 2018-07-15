«فيسبوك» تسعى لتطوير الأجهزة الاستهلاكية

المصدر: Ⅶنيويورك - وكالات

أرسلت «فيسبوك» إشارات جديدة تدل على أنها جادة في مسألة إنشاء رقاقاتها الخاصة، حيث انضمت بذلك إلى شركات آبل وألفابت وأمازون في محاولة لإنشاء رقاقات مخصصة.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن عملاقة التواصل الاجتماعي قامت هذا الشهر بتوظيف شهريار ربيع ليكون نائباً لرئيس الشركة ورئيس قسم السليكون، ويرأس جهودها في مجال بناء رقاقات معالجة داخلية، مع إدراك العديد من شركات التكنولوجيا أهمية امتلاك مجموعة التطوير بأكملها من التطوير إلى التصنيع.

وانضم شهريار إلى غوغل عام 2011، وساعد في قيادة الفريق المسؤول عن بناء الرقاقات المخصصة لأجهزة الشركة، بما في ذلك شريحة Visual Core المخصصة لهاتف بيكسل Pixel الذكي، كما شارك أيضاً في إنشاء رقاقات حماية الخوادم المعروفة باسم «تيتان».

ووفقاً لملف شهريار على منصة «لينكد إن» فإنه سيعمل تحت إدارة أندرو بوسورث، مدير قسم الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد بدأت بتشكيل فريق لتصميم الرقاقات في وقت سابق من هذا العام، حيث تحاول شركة مينلو بارك في كاليفورنيا تطوير جهودها فيما يتعلق بأشباه الموصلات، التي يمكن أن تكون مفيدة لمجموعة متنوعة من الجهود المختلفة، بما في ذلك معالجة المعلومات لمراكز البيانات الضخمة وعمل الذكاء الاصطناعي.