كلفة المعيشة في دبي أرخص من 316 مدينة عالمية

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

احتلت دبي المركز 317 بين 538 مدينة على مستوى العالم في تكلفة المعيشة، وفقاً للمراجعة نصف السنوية التي يجريها موقع «نامبيو» الشبكي العالمي المتخصص في دراسة وتصنيف كلفة المعيشة في مختلف مدن العالم. وتَبَيًن وفقاً لهذه المراجعة، أن كلفة المعيشة في دبي أرخص من نيويورك بنسبة 46.82%. وبلغ رصيد دبي 53.18 نقطة على مؤشر كلفة المعيشة، 48.61 نقطة على مؤشر الإيجارات السكنية، 51.02 نقطة على مؤشر كلفة المعيشة مضافاً إليه أسعار الإيجارات؛ فيما بلغ رصيدها 37.53 نقطة على مؤشر أسعار المواد الغذائية ومنتجات البقالة، 54.64 نقطة على مؤشر أسعار المطاعم، وبلغ رصيدها 154.87 نقطة على مؤشر القوة الشرائية المحلية.

واحتلت أبوظبي المركز 271 على المؤشر، حيث حصلت على 61.93 نقطة على مؤشر كلفة المعيشة، 58.29 نقطة على مؤشر الإيجارات السكنية، 60.21 نقطة على مؤشر كلفة المعيشة مضافاً إليه أسعار الإيجارات؛ فيما بلغ رصيدها 50.33 نقطة على مؤشر أسعار المواد الغذائية ومنتجات البقالة، 63.15 نقطة على مؤشر أسعار المطاعم، وأخيراً بلغ رصيدها 114.28 نقطة على مؤشر القوة الشرائية المحلية.

واحتلت مدينة «هاملتون»، عاصمة جزر برمودا، وهي احد أقاليم ما وراء البحار البريطانية في شمال المحيط الأطلسي، المركز الأول على المؤشر، كأغلى مدينة في العالم، وبلغ رصيدها على مؤشر كلفة المعيشة 163.31 نقطة. وكانت المراكز من الثاني وحتى السادس من نصيب خمس مدن سويسرية، وهي على التوالي: زيوريخ (128.11 نقطة)، بازل (127.75 نقطة)، لوزان (119.58 نقطة)، جنيف (118.16 نقطة)، وبرن (117.76 نقطة).