«نوت 9».. أداء أقوى من التصميم

المصدر: سيئول - وكالات

كشفت المواصفات المتوقعة لهاتف سامسونغ الرائد القادم غالاكسي نوت 9، أن العملاقة الكورية الجنوبية تركّز على الأداء بشكل أكبر، بدلاً من التركيز على التصميم، حيث تعتبر أكبر التغييرات موجودة داخل الهاتف الذكي، ويبدو أنها استقرت على تصميم نهائي لجهازها، إذ تظهر الصورة المسربة للهاتف، أن واجهته متطابقة تصميماً مع واجهة سلفه نوت 8، ويأتي أحدث تسريب قبل أقل من شهر على موعد الإصدار المتوقع للهاتف، حيث يفترض أن يتم كشف النقاب عنه في حدث بتاريخ 9 أغسطس القادم.

وتحدثت العديد من التسريبات السابقة حول المواصفات العتادية المتوقعة للهاتف الرائد، بما في ذلك شاشة بقياس 6.4 إنشات، وبدقة 1440×2960 بيكسل، داعمة لنسبة العرض 18.5:9، مع معالج سامسونغ Exynos 9810، ومعالج كوالكوم Snapdragon 845، مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 64 غيغابايت بالحد الأدنى، ومن المفترض أن تعمد الشركة إلى ترقية الكاميرا، فضلاً عن سعة البطارية، كما من المرجح أن يكون السعر مقارباً لسعر هاتف نوت 8 عند إطلاقه.