أغنى ثرية عصامية في العالم.. بدأت من الصفر

المصدر: دبي - وائل الخطيب

عزت المليارديرة الصينية تشو كونفي - أغنى امرأة عصاميّة في العالم، طبقاً لمجلة «فوربس» - سر نجاحها إلى شيء واحد ألا وهو المثابرة. حيث بدأت من الصفر.

وبحسب موقع «سي ان بي سي» قامت تشو، الرئيس التنفيذي لشركة «لينز تكنولوجي»، البالغة من العمر 48 عامًا، ببناء إمبراطورية تصنيع الزجاج لعمالقة التكنولوجيا مثل أبل وسامسونغ، ولكنها لم تكن رحلة سهلة إلى القمة.

وقالت تشو كونفي: واجهت العديد من الصعوبات والانتكاسات كرائدة أعمال. وكان علي أن أفكر باستمرار في كيفية الحصول على وجبتي التالية. ولو استسلمت، ما كانت هناك «لينز تكنولوجي». وبدأت معانات تشو في وقت مبكر. فقد أصيب والدها الحرفي بالعمى، بعد أن فقد إصبعه في حادث مصنع قبل ولادتها، وتوفيت أمها عندما كانت في الخامسة من عمرها.

وعندما كان عمرها 16 عامًا، تركت تشو المدرسة الثانوية لتعمل كعاملة تجميع في مصنع لعدسات النظارات. وكانت تأخذ دروس محاسبة بعد انتهاء العمل وحلمت ببدء مشروعها الخاص. وبحلول عام 1993، كانت ادخرت حوالي 2500 دولار لتأسيس شركتها الأولى.

وفي العقد التالي، قامت «تشو» ببناء مصنع تصنيع عدسات الساعات، يعمل فيه 1000 شخص.

وفي مارس 2015، أصبحت لينز تكنولوجي شركة عامة، وتبلغ قيمتها اليوم 11.4 مليار دولار، ولديها أكثر من 82000 موظف في جميع أنحاء الصين، وفقًا لمجلة «فوربس».