أول طائرة ركاب صينية تدخل مرحلة جديدة من الاختبارات

المصدر: بكين - وام

أعلنت الشركة الصينية لصناعة الطائرات التجارية «سي أو إم إيه سي» أن مشروع طائرة الركاب الصينية الكبيرة «سي 919» دخل مرحلة جديدة رئيسة تتمثل في الخضوع لاختبارات الطيران في عدة مواقع حول البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن الشركة الحكومية قولها إن الطائرة المصنوعة محلياً بالكامل هبطت في مطار «دونغيينج شنغلي» بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين بعد أن حلقت في أول رحلة طويلة لها عقب خروجها من خط تجميعها في «شانغهاي» وذلك بعد أن أكملت عدة اختبارات وخضعت لبعض التعديلات.

وأضافت الشركة أن 6 طائرات ستخضع لاختبارات شاملة حول التوقف والطاقة والسيطرة والاستقرار ومراقبة الطيران ونظام التهوية إلى جانب التأقلم مع الظروف الجوية القاسية.. لافتة إلى أنها تلقت حتى الآن 815 طلبا على «سي 919» المزودة بمحركين من 28 جهة من جميع أنحاء العالم.