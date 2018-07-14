المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية أمس ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا بوتيرة سريعة في يونيو الماضي، في ظل ارتفاع تكلفة الوقود الصلب والمنتجات البترولية.

وذكر مكتب الإحصاء الألماني أمس أن معدل تضخم أسعار الجملة ارتفع من 2.9 % في مايو إلى 3.4 % في يونيو.

وكانت أسعار الجملة في ألمانيا قد ارتفعت بنسبة مماثلة في سبتمبر 2017.

وارتفعت أسعار الوقود الصلب والمنتجات البترولية الشهر الماضي بنسبة سنوية بلغت 14.5 %.

وأفاد مكتب الإحصاء الألماني بأن أسعار الجملة ارتفعت على أساس شهري، في يونيو بنسبة 0.5 %، ولكن الزيادة جاءت أقل من مايو عندما وصلت النسبة إلى 0.8 %.