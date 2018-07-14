«بزينيس إنسايدر»: «مولات دبي» مراكز فائقة عالمياً

المصدر: Ⅶ دبي ـ سيد صالح

اختار موقع «بزينيس إنسايدر» الشبكي الأميركي ثلاثة مراكز تسوق إماراتية، وهي: دبي مول، مول الإمارات، ووافي مول، ضمن ما وصفه بمراكز التسوق الفائقة في العالم.

ونشر الموقع أمس تقريراً مصوراً تحت عنوان «جولة في بعض الفنادق الأكثر فخامة في العالم، وتضيف مدناً وملاهي وحلبات للتزلج، بينما مراكز التسوق الأميركية تعاني».

وتناول التقرير عناصر الابتكار والجاذبية التي أضافها كل مركز من هذه المراكز إلى صناعة التسوق العالمية، فاستحق بذلك أن يكون من مراكز التسوق الفائقة.

تحدث التقرير عن دبي مول، فذكر أنه أكبر مركز تسوق في العالم من حيث المساحة وعدد الزوار، بينما وصف مول الإمارات بأنه أول منتجع للتسوق في العالم، فيما قال عن وافي مول إنه مستوحى من حضارة مصر القديمة.