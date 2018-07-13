الرجل الآلي كلابر يجتذب الزبائن بتصفيقه الساحر

المصدر: طوكيو - البيان

أطلقت شركة باي باي وورلد إنك، ومقرها طوكيو، مشروعاً يموله الجمهور 6 الجاري لبيغ كلابر، الروبوت المصفق الذي يولد الحماس في أي وقت وأي مكان يقوم فيه بذلك.

ويستخدم بيغ كلابر، المصمم خصيصًا لإمتاع الناس، يستخدم تقنية لإنتاج صوت تصفيق واقعي بأيد ناعمة. وهو يجذب انتباه الناس بتصفيقه ذي الصوت الطبيعي، كما يناديهم بصوت لطيف. لذلك يمكن توقع أن يكون فعالا في جذب العملاء، وتوفير الإعلانات وتوليد الإثارة.

وبدأت أوامر شراء الروبوت المسبقة في اليابان في أغسطس 2017 واقتصرت في البداية على 100 وحدة فقط من هذا الروبوت، لكن عدد الطلبات تجاوز التوقعات بكثير.

وكانت شركة باي باي وورلد قد عرضت بيغ كلابر في معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية 2018، وهو أكبر معرض تجاري للأجهزة الإلكترونية في العالم، وكانت الاستجابة هائلة. لذا أصبحت الشركة تؤمن إيماناً راسخاً بالجاذبية العالمية التي يوفرها بيغ كلابر، الذي يبهج الناس بتصفيقه وحديثه.

وإذ يتم التخطيط لتسويق المنتج في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، يُطلب من المستثمرين البدء في الاستثمار في المشروع 6 يوليو من خلال تمويل الجمهور استناداً إلى عمليات البيع المبكرة، التي يتم فيها تقديم المنتج النهائي للمساهمين كعائد استثماري.