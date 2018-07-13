إيرباص تواجه تأخيرات في تسليم طائرات إيه 330

المصدر: تولوز ـ رويترز

تواجه إيرباص تراكماً لطائرات إيه 330 تزيد قيمتها على مليار دولار لم تسلمها إلى شركات طيران تابعة لمجموعة إتش.إن.إيه الصينية المثقلة بالديون بعد خلاف بشأن مدفوعات متأخرة وفقاً لمصادر بالقطاع ومعاينة رويترز للطائرات المنتظرة.

وقالت مصادر لرويترز إن شركات تنتمي للمجموعة الصينية العملاقة المتعثرة التي تعمل في قطاعات مختلفة من الطيران إلى التمويل أجلت المدفوعات لعدة أشهر ما دفع إيرباص إلى سحب تسليمات بدلاً من التدخل وتمويل الطائرات بنفسها.

وقال مصدر مطلع على المناقشات بعد 6 أشهر من المحادثات اتخذت إيرباص القرار بسحب الطائرات لأنها لا تريد أن تضطلع بدور الممول لكن مصدراً آخر على دراية بالمسألة قال إنها في طريقها إلى الحل.

وقال ناطق باسم إيرباص «نحافظ على سرية محادثاتنا وشروط التعاقد مع العملاء».

تسلطت الأضواء على مجموعة الطائرات إيه 330 التي لم يتم تسليمها على هامش مناسبة لاستعراض أصغر طائرات إيرباص الجديدة.

وأحصى صحفيو رويترز 5 طائرات إيه 330 موجودة في مركز التسليم وواحدة تنتظر على مسافة أبعد، بعضها مزود بمظلات عاكسة للحماية من أشعة الشمس مثبتة على نوافذ قمرة القيادة وجميعها مطلي بالشعار الأحمر المتوهج المميز لشركات الطيران التابعة لمجموعة إتش.إن.إيه.