جزيرة ياس تعلن برنامج فعالياتها الأضخم حتى نهاية العام

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جزيرة ياس، عن برنامجها الحافل بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها حتى نهاية العام حيث يتضمن أكثر من 40 فعالية تشمل عروضاً عالمية ومهرجانات ثقافية وأنشطة ترفيهية تناسب كافة أفراد العائلة.

ويشمل البرنامج مجموعة من الفعاليات التي تعود إلى جزيرة ياس بعد أن حظيت بإعجاب واهتمام الزوار؛ بما في ذلك احتفالات العيد واحتفالات اليوم الوطني، و«ليالي الأضواء»، ومهرجان الشاطئ الكاريبي، و«أفلام ياس في الحديقة»، و«مذاق أبوظبي»، و«مهرجان الأضواء»، و«كرنفال الشتاء».

بالإضافة إلى فعاليات جديدة تقام لأول مرة على الجزيرة؛ ومنها «مهرجان بريق الهند»، وسباق نيو رن، و«مهرجان الشواء الكبير»، ليكون هذا الموسم هو الأضخم والأكثر تنوعاً على الإطلاق.

وقال هيراردو يانيس، المدير التنفيذي ـ إدارة وجهة جزيرة ياس: «يسعدنا الإعلان عن برنامج الفعاليات الذي سيقدم عشر فعاليات مميزة جديدة تستضيفها الجزيرة للمرة الأولى، لتكون إضافة إلى باقة الفعاليات التي أحبها الزوار في الأعوام السابقة. وكما تعودنا في جزيرة ياس؛ فإننا نحرص دوماً على توفير أجواء وفعاليات تضمن استمتاع كل فرد من أفراد العائلة بأوقاتهم خلال زيارتهم للجزيرة».

وأضاف: «تواصل جزيرة ياس تعزيز مكانتها كوجهة ترفيهية عالمية تستقطب الزوار من كلّ مكان، ونحن على ثقة بأن الجزيرة ستقدم لزوارها فرصة للاستمتاع بتجربة لا تُنسى خلال موسم الفعاليات الجديد من خلال سلسلة العروض والأنشطة والمهرجانات العالمية التي تحتضنها».

وستشهد الجزيرة من 21 وحتى 25 أغسطس سلسلة من الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، تتضمن عروض الألعاب النارية على ممشى ياس مارينا، بالإضافة إلى احتفالات مميزة تشهدها المدن الترفيهية؛ عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكذلك ياس مول.

وسيضم برنامج الفعاليات مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية الذي سيقام على مدى 11 يوماً من 22 أغسطس وحتى 1 سبتمبر في ياس مول ويشمل بطولة تختبر مهارات عشاق الألعاب الإلكترونية.

عشاق الأفلام على موعد مع فعالية «أفلام ياس في الحديقة» التي تقام في «ميدان دو» خلال شهر أكتوبر القادم وتشهد حضور طاقم عمل «ويست إند»، بالإضافة إلى تجربة «سينما تحت النجوم» الجديدة في ياس ووتروورلد أبوظبي حيث سيتم عرض أشهر الأفلام على مدى 8 أسابيع خلال نوفمبر وديسمبر.

ويمكن للباحثين عن الأجواء التنكرية المرحة الاستمتاع بيوم شيق في «حفلة دانا التنكرية» التي تقام في ياس ووتروورلد أبوظبي 26 أكتوبر.وتستضيف جزيرة ياس فعالية «يوم الحيوانات الأليفة» التي يقيمها منظمو مهرجان أبوظبي للحيوانات الأليفة 26 أكتوبر.