رسالة تحض ترامب على حماية وظائف جنرال موتورز

المصدر: ديترويت - أ ف ب

حض رئيس نقابة عمالية الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التحرك لإلزام شركة جنرال موتورز بحماية الوظائف بمصنع في أوهايو وعدم نقلها إلى المكسيك.

وترامب، الذي كثيراً ما انتقد الشركات علناً لنقل أعمالها إلى الخارج لم يرد بعد على الرسالة التي وجهها رئيس نقابة اتحاد عمال قطاع السيارات في أوهايو.وقال ديفيد غرين، الرئيس الجديد للنقابة، إن «جنرال موتورز» تقوم بتقليص منشآتها في لوردستاون التي تصنع سيارات شيفي كروز، وتسريح ثلثي اليد العاملة.

وكتب غرين في الرسالة التي ارسلها يوم 6 الجاري «خضتم حملتكم الانتخابية على وعد بالحفاظ على عمل الأميركيين غير أنه في 22 يونيو 2018 أعلنت جنرال موتورز أنها ستقوم بتصنيع سيارات «شيفروليه بليزر» الجديدة في المكسيك ومن المفارقة انه في ذلك اليوم تم تسريح 1200 عامل هم المناوبة الثانية».