«وول مارت» تتطلع إلى التخارج من اليابان

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت صحيفة نيكي اليومية الاقتصادية أمس إن «وول مارت» الأميركية للبيع بالتجزئة قررت بيع سلسلة المتاجر اليابانية سييو وإنها تواصلت بالفعل مع صناديق استثمار مباشر وشركات تجزئة كبيرة بخصوص هذه المسألة. وذكرت الصحيفة دون أن تعلن عن مصادرها أنه إذا تمت صفقة البيع، فقد تصل قيمتها إلى ما يتراوح بين نحو 300 مليار و500 مليار ين (2.7-4.5 مليارات دولار).

وقالت «وول مارت» إنها لا تعلق على تكهنات السوق. وستمثل عملية البيع أحدث تخارجات وول مارت من أسواق متدنية النمو في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة لإجراء تغييرات في أنشطتها الخارجية والاستثمار في أماكن مثل الصين والهند.

وقالت أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم الشهر الماضي إنها باعت حصة 80 % من عملياتها البرازيلية إلى شركة الاستثمار المباشر أدفنت انترناشونال.