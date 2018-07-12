إماراتيان على مؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات 2018

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

ظهر الإماراتيان ماجد الفطيم وعبد الله الغرير على مؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات لعام 2018، حيث يتضمن المؤشر قائمة بأغنى 500 شخص في العالم لهذا العام، وقد نشرته وكالة «بومبيرغ» للأنباء مؤخراً.

واحتل ماجد الفطيم المركز 275 على القائمة، وتقدر قيمة ثروته الإجمالية التي جمعها من العمل في عدة قطاعات بنحو 6.15 مليارات دولار، بينما احتل عبد الله الغرير المركز 331، وبلغت قيمة ثروته التي جمعها من العمل في قطاعات متنوعة 5.4 مليارات دولار، وسجلت ثروته زيادة قيمتها 152 مليون دولار عن العام الماضي.

واحتل الهندي المقيم في الإمارات، ميكي جاغتياني، المركز الــ 387، بثروة إجمالية 4.89 مليارات دولار، جمعها من العمل في قطاع التجزئة، خاصة سلسلة متاجر «لاند مارك» الشهيرة للتجزئة، المنتشرة في الدول العربية، ويقع مقرها الرئيس في دبي.

واستأثر 4 مواطنين أميركيين بالمراكز الأربعة الأولى على مؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات لهذا العام، وهم على التوالي: جيف بيزوس مؤسس ومالك موقع «أمازون» للتسوق عبر الإنترنت، بثروة إجمالية 144 مليار دولار، وبزيادة 45.2 مليار دولار عن العام الماضي، وبيل غيتس مؤسس «مايكروسوفت»، وبلغت ثروته 95.3 مليار دولار، وبزيادة 3.45 مليارات دولار عن العام الماضي، والمستثمر الشهير وارن بافت، بثروة 82 مليار دولار، جمعها من الاستثمار في قطاعات متعددة، وإن كانت ثروته قد تناقصت عن العام الماضي بقيمة 3.32 مليارات دولار، ومارك زوكربيرغ مؤسس موقع «فيس بوك»، بثروة 81.6 مليار دولار، وبزيادة 8.77 مليارات دولار عن 2017.

وجاء المركز الخامس من نصيب الإسباني أمانسيو أورتيغا، مؤسس شركة الأزياء الإسبانية «إينديتيكس»، التي تتضمن عدة علامات تجارية للأزياء، أشهرها «زارا»، بثروة 76.9 مليار دولار، وسجلت زيادة بقيمة 1.55 مليار دولار عن العام الماضي.