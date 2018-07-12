«فوكس» تعرض 32.5 مليار دولار لشراء «سكاي»

المصدر: Ⅶ لندن - رويترز

رفعت توينتي فيرست سنشري فوكس التابعة لروبرت مردوك عرضها لشراء سكاي البريطانية في صفقة جرى الاتفاق عليها بما يصل بقيمة مجموعة التلفزيون المدفوع عند 32.5 مليار دولار، لتتغلب على كومكاست التي تنافسها في عرض شراء سكاي في الوقت الحالي.

وعرضت فوكس دفع 14 جنيهاً استرلينياً للسهم، بعلاوة 12% فوق عرض كومكاست، لكن دون مستوى تداول أسهم سكاي عند 14.80 جنيهاً أمس، وتسعى فوكس لشراء المجموعة العاملة في أوروبا منذ ديسمبر 2016.

ويقول محللون إن العرض يمثل تحدياً لكومكاست أكبر شركة ترفيه في العالم للعودة بعرض أعلى.

وأقحمت مجموعة كومكاست الأميركية المتخصصة في تلفزيون الكابل نفسها في مواجهة عرض فوكس لشراء سكاي في فبراير ما اضطر المديرون المستقلون إلى التخلي عن توصيتهم الأصلية بقبول عرض فوكس ويملك مردوك بالفعل 39% من المجموعة.

والمعركة حول مجموعة التلفزيون المدفوع البريطانية جزء من صراع أكبر في قطاع الترفيه العالمي في الوقت الذي يعرض فيه أكبر عمالقة الإعلام في العالم عشرات المليارات من الدولارات في صفقات لكي يتمكنوا من منافسة نتفليكس وأمازون.

وتتنافس كومكاست ووالت ديزني بشكل منفصل على صفقة تزيد قيمتها على 70 مليار دولار لشراء معظم أصول فوكس، وستتضمن الصفقة سكاي.