عروض ترفيهية لزوار دبي من طيران الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات التعاون مع مجموعة من الفنادق ومرافق الترفيه في دبي لتوفير تجارب مميزة لعملائها لدى زيارتهم للمدينة النابضة بالحياة ويمكن للمسافرين الاستفادة من أسعار تنافسية في فنادق عالمية والاستمتاع بأفضل عروض الترفيه لدى السفر على متن طائراتها.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من عرض فندق روف مرسى دبي، الذي يقع ضمن أحد أكبر مشاريع الواجهة المائية في المنطقة بأسعار تبدأ من 49 دولاراً في الليلة للشخص على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، ويتضمن العرض تذكرتين مجاناً لزيارة متنزهات دبي باركس آند ريزورتس، وهي: موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وليجولاند دبي والحديقة المائية ليجولاند ووتر بارك.

كما يستمتع المسافرون بأفضل تجارب التسوق وتناول الطعام في وسط دبي وبمشاهدة معالمها المعمارية المميزة. كما يمكنهم الاستفادة من العروض السعرية الجذابة التي تقدمها مختلف الفنادق في المنطقة، وتشمل فندق روف داون تاون ومنزل داون تاون والعنوان داون تاون.

ويبلغ سعر الليلة الواحدة في فندق روف داون تاون 99 دولاراً للشخص على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، ويحظي كلاهما ببطاقة دخول إلى مجمع الواقع الافتراضي الحديث في دبي مول، وجهة التجزئة والترفيه الأكبر والأكثر استقطاباً للزوار.

أما سعر الليلة الواحدة في فندق منزل داون تاون فيبلغ 149 دولاراً للشخص على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، ويشمل العرض تذكرتين مجاناً لمشاهدة العرض المسرحي «لا بيرل» الذي ينقل الحضور من خلال تجربة تفاعلية إلى ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.

وتسري العروض على الحجوزات التي تتم من الآن وحتى 29 سبتمبر والإقامة في الفنادق حتى 30 سبتمبر 2018.