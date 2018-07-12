بريطانيا نحو تغريم فيسبوك 500 ألف جنيه إسترليني

المصدر: لندن - د ب أ

تعتزم بريطانيا، تغريم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، سبب فضيحة «كمبريدج أنالاتيكا»، التي انتهكت قواعد حماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

يذكر أن موقع فيسبوك، اعترف بتقديم بيانات ملايين المستخدمين إلى شركة كمبريدج أنالاتيكا بطريقة غير قانونية، لاستخدامها في تخطيط حملات دعائية، تستهدف التأثير في مواقف الناخبين في انتخابات الرئاسة الأميركية، واستفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وذكرت السلطات البريطانية أنها تعتزم فتح تحقيق جنائي مع «إس.سي.إل إلكشنز»، المالكة لشركة تحليل البيانات والاستشارات كمبريدج أنالاتيكا على خلفية هذه الفضيحة.