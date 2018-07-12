انخفاض البطالة في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - د ب أ

تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال يونيو الماضي بسبب زيادة التوظيف في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات العامة والمالية، حسبما أظهرت بيانات حكومية أمس.

وبلغ معدل البطالة في الشهر الماضي 3.7 %، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ عدد العاملين في كوريا الجنوبية بنهاية الشهر الماضي 27.12 مليون عامل، بزيادة قدرها 106 آلاف عامل عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأشارت وكالة «يونهاب» إلى أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 29.15 سنة، بلغ الشهر الماضي 9 %، بانخفاض 1.4 نقطة مئوية خلال عام.