60 طائرة إيرباص إلى أسطول «جيت بلو»

المصدر: تولوز، نيويورك - البيان

أصبحت جيت بلو الأميركية العميل الأول لطائرة إيرباص الجديدة A220، حيث وقعت أمس اتفاقية تفاهم بتأكيد الشراء لـ 60 طائرة من الطراز الأكبر A220-300 بالإضافة إلى قيام الشركة بتحويل عدد 25 طائرة A320neo من أحدث طلبياتها إلى الطائرة الأكبر من العائلة ذاتها من طراز A321neo. وستكون طائرات جيت بلو من طراز A220 وA321neo مزودة بمحركات برات آند ويتني جي تي إف. وقال إيريك شولتز، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: «يعد اختيار شركة جيت بلو لطائرة A220 لاستكمال أسطولها من طائرات A320 بمثابة شهادة كبيرة لهذه الطائرة. فالطريقة التي تعمل بها هاتان الطائرتان يمكن أن تمنح شبكات شركات الطيران المزيد من المرونة مع تقديم تجربة سفر فريدة».