رفع أسعار «إس.يو.في» في الصين

المصدر: ميونيخ - د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة «بي.إم.دبليو» أمس اعتزامها زيادة أسعار بيع سياراتها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات الاستخدام الرياضي (إس.يو.في) في الصين لتغطية الرسوم الجديدة. وذكرت الشركة الألمانية أنها سترفع أسعار سياراتها المصنوعة في الولايات المتحدة، في السوق الصينية للمساعدة في تغطية الرسوم الجديدة التي قررت الصين فرضها على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة 40% رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على كمية من الواردات الأميركية من الصين.

وذكرت «بي.إم.دبليو» أنها «ليست في وضع يسمح لها باستيعاب الزيادة في الرسوم بنفسها». وتنتج الشركة سياراتها «إس.يو.في» في مصنع مدينة سبارتانبورج بولاية نورث كارولينا الأميركية.