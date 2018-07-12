تراجع طلبيات الآلات اليابانية في مايو

المصدر: طوكيو - د ب أ

تراجعت طلبيات الآلات الرئيسية في اليابان 3.7% في مايو مقارنة بالشهر السابق في أول انخفاض منذ شهرين حسبما ذكرت الحكومة اليابانية أمس.

وجاء هذا الرقم أفضل من متوسط التوقعات بانخفاض 5.7% من قبل المحللين الذين استطلعت صحيفة نيكي بيزنس ديلي آراءهم، وتبع ذلك ارتفاع 10.1% في أبريل.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن طلبات الأجهزة الأساسية للقطاع الخاص التي تستثني فئات متقلبة مثل السفن والمرافق انخفضت إلى 907.9 مليارات ين (8.18 مليارات دولار).

وارتفع الطلب الخارجي وهو مؤشر على الصادرات المستقبلية 1.8% على أساس شهري إلى 1.05 تريليون ين في مايو للشهر الثاني على التوالي من الارتفاع وسط ضعف الين.