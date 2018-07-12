سيارات كهربائية للشحن في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دي إتش ال إكسبرس، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الشحن الدولي السريع، عن شراكة مع النابودة للسيارات، تطرح من خلالها ولأول مرة في المنطقة، سيارة فولكس فاجن e-Golf الكهربائية بالكامل لخدمات التسليم والجمع.

وتأتي الخطوة مع الإعلان السابق لمبادرة دي إتش ال بدراجة الكيوبسايكل Cubicyle للشحن مع حاوية مخصصة لعمليات الجمع والتسليم النظيفة. هذه المبادرة للحلول المستدامة في نشاط الشركة تشكّل خطوة إضافية نحو تحقيق هدف دي إتش ال بإلغاء الانبعاثات بالكامل بحلول عام 2050.

وتعمل سيارة جولف الكهربائية المصنّعة بالكامل وفق الطلب تعمل بقوة 134 حصاناً، وستستخدم مبدئياً لتوصيل وجمع الوثائق في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة كوسط مدينة دبي، ثم يتوسّع نطاق استخدامها تدريجياً ليشمل مناطق الإمارات المتبقية في المستقبل القريب.