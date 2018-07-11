3.9 تريليونات قروض الاستهلاك بأميركا

المصدر: واشنطن - د ب ا

ارتفعت قيمة القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بمقدار 24.6 مليار دولار إلى حوالي 3.9 تريليونات دولار بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي وبلغ معدل نمو القروض الاستهلاكية خلال مايو 7.6% سنوياً وهو أعلى معدل نمو منذ نوفمبر .وكان المحللون يتوقعون نمو القروض الاستهلاكية بمقدار 12.4 مليار دولار

. كانت القروض الاستهلاكية زادت 10.3 مليارات دولار خلال أبريل الماضي وفقاً للبيانات المعدلة مقابل 9.3 مليارات دولار وفقاً لبيانات أولية.وزادت قيمة القروض الدوارة مثل قروض بطاقات الائتمان خلال مايو 11.4% بعد نموها 1.3% خلال أبريل الماضي.