«خريف» عُمان يجذب السياح الخليجيين

المصدر: مسقط - البيان

ارتفع عدد السياح الوافدين إلى محافظة ظفار العمانية إلى 52.017 سائح بين 21 يونيو وحتى 3 يوليو الجاري بنمو 35.4% مقارنةً بـ 38.404 سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتبرز محافظة ظفار، ومدينة صلالة على وجه التحديد، كوجهة سياحية مفضلة للسياح الخليجيين والدوليين خلال موسم الخريف، بالنظر إلى ما تتمتع به من مناخ معتدل يضفي سمات جمالية على الطبيعة الخلابة.

وكشفت وزارة السياحة العُمانية عن توافد أعداد كبيرة من السياح الخليجيين خلال «موسم الخريف»، الذي يُقام سنوياً في الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر، إذ يعتبر «مهرجان صلالة السياحي» أحد أبرز الملامح المميزة لهذا الموسم الذي يتميز بجدول أعمال حافل بالعروض.