8 دولارات للإنترنت على متن «فلاي دبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت فلاي دبي هذا الصيف عرضها «تصفح وتولى القيادة» والذي يتيح للمسافرين التمتع بباقة غير محدودة من الإنترنت على متن الطائرة بمبلغ 8 دولارات مع فرصة الفوز بواحدة من سيارتي تويوتا راش سي يو في.

ويتوافر العرض على جميع طائرات فلاي دبي المزودة بخدمة واي فاي وحتى 30 سبتمبر 2018. لدخول السحب عليك شراء باقة واي فاي على أي رحلة من فلاي دبي وكتابة التفاصيل الخاصة بك لدخول السحب بشكل آلي.

وقال دانييل كيريسن نائب الرئيس لمنتجات الترفيه في فلاي دبي«في فلاي دبي نحن ملتزمون بتوفير منتجات مبتكرة لمسافرينا مثل خاصية الاتصال بالإنترنت على متن الطائرة والتي توائم احتياجات السفر لركابنا». «الصيف من الأوقات الأكثر طلباً على السفر ومع عرض واي فاي لمسافرينا نتيح لهم البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم مع فرصة الفوز بجائزة رائعة».

وتتميز طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس 8 الحديثة بكفاءتها العالية.