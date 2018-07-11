«تسلا» تخطط لمصنع في الصين

المصدر: بكين - الوكالات

تخطط الأميركية «تسلا» لمصنع في الصين بطاقة إنتاجية 500 ألف مركبة سنوياً، وفقاً لما ذكره مصدر على دراية بالأمر لوكالة «بلومبرج».

ومن المقرر أن توقع «تسلا» على مذكرة تفاهم مع الكيانات المحلية في شنغهاي، وفقاً للمصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، وقد ذكرت الوكالة في وقت سابق أن الرئيس التنفيذي للشركة «إيلون ماسك» سيوجد في المدينة لحضور حدث مع الحكومة هذا الأسبوع.

وقد عززت الشركة أسعار موديلاتها المباعة في الصين، بعدما فرضت بكين رسوماً جمركية إضافية على السيارات المصنعة في أميركا، رداً على فرض الإدارة الأميركية تعريفات على سلع صينية.