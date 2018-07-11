«الصيانة» تنعش البناء في بريطانيا

المصدر: لندن - الوكالات

تعافى نشاط البناء في بريطانيا خلال شهر مايو الماضي حيث سجل نمواً تجاوز التوقعات بدعم أعمال الصيانة والمنازل الخاصة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية أمس أن نشاط البناء في بريطانيا، ارتفع بنحو 2.9% في مايو، مقابل تقديرات بأن تنمو بنسبة 0.4%.

وأوضحت البيانات أن تعافي نشاط البناء لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي على أساس شهري جاء نتيجة تحسن أعمال إصلاح المنازل الخاصة وأعمال الصيانة، حيث سجلت نمواً بنحو 7.3%.

أما على أساس الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو فهبط نشاط البناء في المملكة المتحدة بنحو 1.7%، وهو التراجع الثالث على التوالي.