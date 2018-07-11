«دايملر» تراهن على الحافلات الكهربائية

المصدر: ماينس - د ب أ

تراهن شركة دايملر في خططها بشأن الحافلات ذات المحركات الكهربائية على تحقيق خطوات سريعة في تقنية البطاريات وخلايا الوقود حيث أعلنت الشركة أمس إنها تأمل في أن تنجح من خلال المزج بين المحركين في تبديل الحافلات التقليدية العاملة بمحركات الوقود بشكل تام خلال بضع سنوات.

وجاء إعلان الشركة لدى تقديمها أول حافلة لمرسيدس بينز تعمل ببطارية كهربائية بشكل تام والتي ينتظر أن تبدأ الشركة في إنتاجها بشكل تجاري أواخر العام الجاري في مصنعها بمدينة مانهايم.

وأطلقت الشركة اسم eCitaro على هذه الحافلة الكهربائية.

ومن المنتظر أن تكون الحافلة قادرة في البداية على قطع مسافة نحو 150 كيلومتراً في ظل ظروف صعبة دون أن تضطر لشحن بطاريتها.