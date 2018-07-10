«الاتحاد للطيران» تُضيف مزايا جديدة لبطاقة «اكتشف أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أضافت الاتحاد للطيران المزيد من الخيارات إلى بطاقتها للصعود للطائرة «اكتشف أبوظبي» والتي تشمل باقة من المطاعم ومناطق الجذب السياحية والفنادق 5 نجوم لتوفر للزائرين الواصلين إلى العاصمة أبوظبي خصومات حصرية وعروضاً مميزة.

وعلى صعيد المطاعم وتجارب تناول الطعام، يمكن للزائرين الحصول على خصم يصل إلى 20 % باستخدام البطاقة في العديد من المطاعم في «ياس مول». وقال تيم بيرنيل نائب الرئيس لشؤون التسويق بالاتحاد للطيران:

«يسُرُ الاتحاد للطيران، أن تزيد عدد الخصومات الحصرية المتاحة عبر بطاقة اكتشف أبوظبي ويتوفر للضيوف الآن مزيد من الخيارات والفرص لاستكشاف أبوظبي هذا الصيف بأقل التكاليف والتعرف إلى مواقع الجذب والمعالم والتجارب الرائعة التي تحفل بها أبوظبي وباقي إمارات الدولة».