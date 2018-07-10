انخفاض مبيعات العقارات في الأردن

المصدر: عمان - رويترز

أظهرت بيانات رسمية، أمس، انخفاض قيمة المبيعات العقارية في الأردن 11 % في النصف الأول من العام إلى 2.626 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين باستثمارات بلغت 53 مليون دينار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 20.2 مليون دينار، وجاء السوريون في المرتبة الثالثة بقيمة 10.3 ملايين دينار.

وعزا عاملون في قطاع العقارات التراجع إلى تأثير التوترات الإقليمية وبعض الإجراءات البيروقراطية في الدوائر الحكومية.