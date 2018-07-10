«سكاي واردز طيران الإمارات» يكافئ المسافرين الدائمين

المصدر: دبي - الببان

دخل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين في شراكة مع شركة «إنترتينر ENTERTAINER» لإطلاق تطبيق «إيماريتس سكاي واردز غو Emirates Skywards Go».

ويوفر تطبيق السفر لأعضاء البرنامج الاستفادة من 4400 عرض «اثنين بسعر واحد» في بعض من أفضل المطاعم ومراكز السبا في أكثر من 20 مدينة.

إضافة إلى عروض القيمة مقابل المال، يتيح تطبيق «إيماريتس سكاي واردز غو» للأعضاء الوصول إلى منظمي البرامج اليومية وأدلة المدن والقدرة على حجز جولات سياحية وزيارة المعالم الشهيرة في أكثر من 160 وجهة. ويمكن تنزيل التطبيق مجاناً على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو نظام أندرويد.

ويتم تفعيل عروض «اثنين بسعر واحد» مقابل 6700 ميل سكاي واردز، حيث تصبح العروض متوفرة في أكثر من 20 مدينة، بما فيها دبي ولندن وهونج كونج وجوهانسبرغ. مزيد من المعلومات على الموقع emirates.com/skywardsgo

ويمكن للأعضاء استخدام تطبيق «إيماريتس سكاي واردز غو» رفيقاً في السفر. وبعد تفعيله، يصبح التطبيق متاحاً للاستخدام كقسائم «اثنين بسعر واحد» لمدة ستة أشهر، وبعد استخدام أول قسيمة، يمكن الاستمتاع بالعروض لمدة 30 يوماً، حيث تشمل أعداداً كبيرة من المطاعم والمقاهي ومراكز السبا والأنشطة الصحية.

ويدعم تطبيق «إيماريتس سكاي واردز غو» تطبيق طيران الإمارات، حيث يمكن للأعضاء الاطلاع على فئة عضويتهم ورصيد أميالهم والعروض المتاحة لهم في قسم سكاي واردز طيران الإمارات.

ويستمتع الأعضاء، أيضاً، بإمكانية حضور أهم الأحداث العالمية حصرياً، والوصول إلى صالات طيران الإمارات الخاصة الـ41 في مطارات رئيسة عبر العالم. وتشمل المزايا الأخرى إمكانية استخدام الصالات، وأولوية إنجاز إجراءات السفر والصعود إلى الطائرات واختيار المقاعد وامتيازات خاصة باستخدام الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi في الأجواء.