نمو واردات الأجبان الأوروبية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

تعد منطقة الشرق الأوسط، واحدة من أكبر الدول المستوردة لمنتجات الأجبان الأوروبية حيث تم استيراد أكثر من 18 ألف طن إلى السعودية والإمارات ولبنان والعراق والأردن والكويت.

وقال لوران داميينس مدير الاتصالات في المجلس الفرنسي لمنتجات الأجبان، إن مصدري منتجات الأجبان الأوروبية، حريصون على استكشاف الفرص المتاحة في المنطقة، وتوفير المزيد من الخيارات إلى المطاعم بفضل تنوع الأذواق والتفضيلات للسكان حيث تضم المنطقة الكثير من الراغبين بتجربة أحدث الاتجاهات في عالم الطهي.

وأضاف: «شهدنا في السنوات الأخيرة، زيادة ملحوظة في استخدام الأجبان الأوروبية، وخاصة في استخدامات الطهي، كما أن المزيد من الطهاة في الشرق الأوسط، يستخدمونها بشكل أكبر في أطباقهم الجديدة، وهذا ما يشجع الآخرين أيضاً على تجربتها».