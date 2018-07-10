«أمازون» توفر 1700 وظيفة في إيطاليا

المصدر: ميلانو - أ ف ب

أعلنت مجموعة «أمازون» الأميركية العملاقة للتسوّق عبر الإنترنت أمس أنها ستُنشئ 1700 وظيفة هذا العام في إيطاليا، ليرتفع عدد موظفيها في هذا البلد إلى 5200 موظف.

وأوضحت أن الوظائف ذات عقود غير محددة الأمد ومفتوحة أمام أشخاص من جميع الخبرات ومستويات الدراسة مع مناصب تتراوح بين مهندسين ومطوري برامج حتى أمناء مستودعات. وأشارت إلى أنها استثمرت أكثر من 1.6 مليار يورو منذ 2010 لأعمالها في إيطاليا.واعلنت «أمازون» الأربعاء الماضي إنشاء 2500 وظيفة هذا العام في المملكة المتحد حيث سترفع موظفيها إلى 27500 شخصاً. ويأتي توسع الشركة بالتزامن مع صرف عدد من الشركات عمالاً في بريطانيا على غرار «ماركس اند سبينسر» الذي سيغلق أكثر من 100 محل في المملكة بحلول 2022.