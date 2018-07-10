الصادرات الألمانية تتراجع بحدة في مايو

المصدر: برلين - د ب أ

تراجعت الصادرات الألمانية في مايو الماضي في ظل تراجع حاد في الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس.

وتراجع إجمالي الصادرات بنحو 1.3 % % على أساس سنوي إلى 109.1 مليارات يورو (128.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت الواردات 0.8 % إلى 89.4 مليار يورو.

أما الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي فقد تراجعت 6.4 % إلى 43.4 مليار يورو، بينما تراجعت الواردات 1.9 % إلى 37.6 مليار يورو، وسط استمرار النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات الألمانية 3.2 % إلى 547.7 مليار يورو كما ارتفعت الواردات 3.8 % إلى 447.5 مليار يورو.