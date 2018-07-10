«الخطوط السعودية» تفاوض على طائرات «بوينغ 777 إكس»

المصدر: دبي/‏ باريس ـ رويترز

قالت مصادر مطلعة إن الخطوط الجوية السعودية تدرس طلبية محتملة لشراء طائرات طراز 777 إكس العريضة البدن من بوينغ.

ولم يتضح ما إذا كانت شركة الطيران المملوكة للدولة ‭‬‬والمعروفة باسم «السعودية» يمكن أن تتوصل لاتفاق وعدد الطائرات التي تسعى لشرائها.وكان المدير العام للخطوط الجوية السعودية صالح بن ناصر الجاسر قال في نوفمبر الماضي إن من المقرر دراسة طلبية طائرات عريضة البدن في 2018.

والطائرة 777 إكس هي نسخة مطورة من سلسلة طائرات بوينغ الميني جامبو الناجحة. ومن المقرر أن تدخل الطائرة 777-9، التي تضم 406 مقاعد، الخدمة في عام 2020.