انتعاش حركة المسافرين الجويين في مايو

المصدر: Ⅶجنيف - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن نتائج حركة المسافرين الدوليين في مايو والتي شهدت ارتفاع الطلب 6.1% بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ويجسد هذا الرقم ارتفاعاً طفيفاً عن معدل النمو السنوي المسجل خلال أبريل الماضي والبالغ 6.0% فيما حققت السعة نمواً 5.9% وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 80.1%.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـلاتحاد : «شهد شهر مايو تسجيل معدلات قوية لنمو الطلب، وعلى الرغم من ارتفاع بعض التكاليف على شركات الطيران مثل أسعار الوقود التي سجلت ارتفاعاً 26% عن 2016، إلا أن النتائج جاءت ضمن الحد المتوسط، كما يعكس عامل الحمولة القياسي المسجل هذا الشهر معدلات الطلب القوية على خدمات التواصل الجوي».

وشهد شهر مايو زيادة 5.8% في معدل الطلب العالمي على الرحلات الجوية بارتفاع عن 4.6% المسجل خلال أبريل من هذا العام وشهدت جميع المناطق العالمية ارتفاعاً في معدل النمو، تتصدرها منطقة آسيا والمحيط الهادي، كما ازدادت السعة الإجمالية 5.4% وعامل الحمولة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 78.7%.وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعاً في معدلات الطلب على الرحلات الجوية بنسبة 0.8% خلال مايو بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.