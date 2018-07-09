شركات التجزئة صديقة البيئة أكثر تنافسية

المصدر: دبي - البيان

يجسد التوجه نحو الممارسات الخضراء صديقة البيئة واحدة من أهم استراتيجيات الأعمال في الوقت الحالي، وسيواصل تجار التجزئة ممن يعتمدون هذه الممارسات ضمن عملياتهم في حصد المزيد من القيمة والتنافسية.

ووفقاً لاستبيان عالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات الصادر عن «نيلسن» فإن المستهلكين من مختلف الشرائح السكانية يبدون اهتماماً متزايداً بالنواحي صديقة البيئة، إذ أشار الاستبيان إلى أن 55% من المستهلكين عبر شبكة الإنترنت - والمنتشرين ضمن 60 بلداً مختلفاً - مستعدون لدفع المزيد من الأموال مقابل المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الملتزمة بتحقيق آثار ومنجزات اجتماعية وبيئية إيجابية.

وفي الإمارات بيّن التقرير أن 44% من الشركات المتوسطة تعتقد بأهمية دور ممارسات الأعمال المستدامة في تحقيق أداء مالي أفضل. وأظهرت 41% من الشركات المتوسطة المشاركة أن العملاء يطالبون بالحصول على المنتجات التي تراعي الآثار الاجتماعية والبيئية.