«بريكست» تهدّد برحيل «فيليبس» عن بريطانيا

المصدر: لاهاي - أ ف ب

أعلنت مجموعة «فيليبس» الهولندية أنها قد تنقل مصانعها إلى خارج بريطانيا في حال عدم توصل المملكة المتحدة إلى اتفاق ينظم خروجها من الاتحاد الأوروبي»بريكست» معربةً عن قلقها العميق إزاء قدراتها التنافسية في بريطانيا.

ويبلغ عدد موظفي المجموعة في بريطانيا 1500 شخص يعملون بغالبيتهم في مصنع للإنتاج المعد للتصدير متخصص بمنتجات العناية بالأطفال في بلدة غليمسفورد في سافولك في شرق المملكة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة فرانس فان هاوتن «أنا قلق للغاية إزاء قدراتنا التنافسية في المملكة المتحدة، بخاصة في ما يتعلق بصناعاتنا».

وأضاف «تقديراتنا تشير إلى أن كلفة منتجات (فيليبس) المعدة للتصدير سترتفع في ظل أي سيناريو لا يحافظ على الوحدة الجمركية».

وتابع أن أي تعديلات تطرأ على اتفاقات التجارة الحرة أو شهادات مطابقة المنتجات المعمول بها حالياً في الاتحاد الأوروبي «تهدد بشكل كبير القدرة التنافسية لهذا المصنع».